Merkezi ABD'de bulunan ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin, hafta başında yaptığı duyuruda, hipersonik bombardıman uçağının sesten en az beş kat daha hızlı bir şekilde uçarak saniyede bir mil gidebildiğini bildirdi. 'Stratofortress' adı verilen kıtalararası bombardıman uçağı, tüm hava koşullarında görev yapabiliyor ve havadan yere füzeler atabiliyor.

CNBC'nin aktardığı haberde, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği bu test uçuşu ile ' Çin ile Rusya arasındaki silahlanma yarışının başlamasında yeni bir adım atması' olarak yorumlandı. ABD'nin henüz hipersonik silahlara karşı herhangi bir savunma sistemi bulunmazken Rusya ve Çin'in hipersonik türü silahların geliştirilmesine başladığı biliniyor.

Habere göre, Amerikan Hava Kuvvetleri ile Lockheed Martin, Nisan ayında, 928 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalayarak belirtilmeyen sayıda hipersonik konvensiyonal hava saldırısı yapabilen silah yapımı için anlaştı. Silahların yapımının, Amerika'nın roket programının doğum yeri olarak bilinen Alabama'daki Huntsville'de gerçekleştirileceği açıklandı. Sesten hızlı füzelerin, 2022 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.