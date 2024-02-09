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        Haberler Ekonomi Teknoloji ABD'den çipe 5 milyar dolar yatırım - Teknoloji Haberleri

        ABD'den çipe 5 milyar dolar yatırım

        ABD yönetimi, kamu-özel sektör ortaklığında kurulan Ulusal Yarı İletken Teknoloji Merkezinin (NSTC) de dahil olduğu çip araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine 5 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:45 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:45
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        ABD'den çipe 5 milyar dolar yatırım
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        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'de AR-GE'yi artırma hedefi kapsamında yarı iletkenle ilgili araştırma, geliştirme ve iş gücü ihtiyaçlarına milyarlarca dolar yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

        Bu yatırımların ülkenin yarı iletken AR-GE alanındaki konumunu ilerleteceği ifade edilen açıklamada, ayrıca, yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinin zaman ve maliyetinin azaltılması ile ABD ulusal güvenliğinin güçlendirilmesine katkı yapacağı vurgulandı.

        ABD KÜRESEL ARZIN YÜZDE 10'UNDAN AZINI ÜRETİYOR

        Açıklamada, Amerika'da icat edilen yarı iletkenlerin modern ekonominin omurgasını oluşturduğuna işaret edilerek, ancak bugün ABD'nin küresel arzın yüzde 10'undan azını ürettiğine ve ülkede en gelişmiş çiplerden hiçbirinin üretilemediğine dikkati çekildi.

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        NSTC'ye en az 5 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığı bildirilen açıklamada, merkezin en son teknolojilerin tasarımını, prototipini ve pilot uygulamasını destekleyerek ABD'nin yeni nesil yarı iletken teknolojilerinde öncü olmasını, geliştiricilerin ortak tesislerden ve uzmanlıktan yararlanmasına imkan tanınmasını ve sektörde vasıflı iş gücünün oluşturulmasını sağlayacağı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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