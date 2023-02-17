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Pentagon, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'a yönelik bir operasyon düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, dün gerçekleştirilen operasyonda "Hedeflenen DEAŞ üst düzey lideri Hamza el-Homsi öldürüldü" ifadesi kullanılırken, 'hedefe yönelik bir patlamanın dört ABD askeri ve bir köpeğin yaralanmasına neden olduğu' belirtildi.

Askerlerin ve köpeğin şu anda Irak'taki bir tıbbi tesiste tedavi gördüğü bildirildi.

Homsi'nin rolünün ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Baskının, Suriye'de bulunan terör örgütü PYD/PKK ile beraber gerçekleştirildiği açıklandı.

Fotoğraf: İHA