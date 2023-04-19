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ABD'den dikkat çeken açıklama: Her türlü olasılığa hazırız

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanı Oramiral John C. Aquilino, Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir saldırısını önlemekle yükümlü olduğunu ve ABD kuvvetlerinin bölgede her türlü duruma hazır olduğunu söyledi.

ABD'den dikkat çeken açıklama: Her türlü olasılığa hazırız
AA

Oramiral Aquilino, Hint-Pasifik Bölgesi Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Başmuavini Jadidiah Royal ve ABD'nin Kore Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Paul LaCamera ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde, Pasifik bölgesindeki güvenlik sınamaları üzerine bir oturumda konuştu.

ABD'li Komutan, Çin ile çatışmayı körüklemeden Pekin'i caydırmak üzere çalışmak gerektiğini ifade ederek bölgede olası bir çatışmaya karşı her gün "daha büyük bir aciliyet hissiyle" hareket etmenin önemini vurguladı.

Pasifik'te savaşın kapıda olmadığını ve kaçınılmaz da olmadığını söyleyen Aquilino, "Ancak bu on yıl riskin arttığı bir dönemdir. Geçmişteki başarılarımıza yaslanıp barışçıl bir geleceği teminat altına alamayız." dedi.

Aquilino, bölgede ortaya çıkan güvenlik sorunlarının son 80 yılda kurallara dayalı uluslararası düzenin sağladığı "barış ve refahı tehdit ettiğini" savundu.

Çin'in hipersonik silah kabiliyetine karşı ne tür tedbirler aldıklarına ilişkin soruları kapalı oturumda yanıtlamak istediğini belirten Aquilino, Çin'in ileri teknoloji kabiliyetlerini geliştirme ve üretme hızının "kaygı verici" olduğunu dile getirdi.

TAYVAN SORUSUNA "HER TÜRLÜ OLASILIĞA HAZIRIZ" YANITI

Çin'in 2027'de Tayvan'ı ilhak edip edemeyeceğine yönelik bir soruya yanıt veren Aquilino, 2027'nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından ima edildiğini söyledi.

Amiral, "Benim için takvimin ne olduğunun önemi yok. Bakan bana bugün bu görevi vermiş, ben savaşı önlemekle ve olur da bunda başarısız olursak savaşıp kazanmakla yükümlüyüm." dedi.

Pekin'in Tayvan'a yönelik olası bir askeri harekatına karşı INDO-PACOM'un masaya ne koyabileceği sorusuna ise Aquilino, "ABD ordusu her türlü olasılığa hazır." yanıtını verdi.

Müsteşar Yardımcısı Başmuavini Royal ise Tayvan'a, Çin'in teşkil ettiği tehdidi tespit etmesi için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Royal, bu bağlamda istihbarat, gözlem, keşif komuta ve kontrol kabiliyetlerinin kritik rol oynadığını, ABD’nin bu kabiliyetleri sağlama yönünde çalışma yaptığını bildirdi.

ABD'li bürokrat, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Pekin ziyaretine yönelik sorulara net yanıt vermedi.

Avrupa'nın özellikle de NATO stratejik konsepti kapsamında Hint-Pasifik bölgesine yönelik ABD ile ortak anlayışa sahip olduğunu ve Fransa'nın son zamanlarda Pasifik bölgesine savaş gemisi gönderdiğini ifade eden Royal, Macron'un Pekin ziyaretini yorumlamamaya çalıştı.

Bunun üzerine temsilcilerden birinin "Makron’un yaptığı şey bencil ve bireyci gibi görünüyor ve bu, şu aşamada olup bitenlerin yararına değil. Siz onu mu savunuyorsunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Royal, Fransa liderini savunmaya çalışmadığını, sadece Avrupa ve NATO'nun Çin konusunda ABD ile aynı bakış açısına sahip olduğunu ve Fransa'nın da bu yapıların bir parçası olduğunu söyledi.

* Haberin görseli Associatd Press'ten servis edilmiştir.

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