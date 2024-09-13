ABD'den Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama: İsrail, Batı Şeria'da angajman kurallarını değiştirmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bakanlıkta düzenlediği günlük basın brifinginde, AA muhabirinin, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

İsrail'in ön soruşturma yaptığını ve kapsamlı soruşturmayı da sürdürdüklerini söylediklerini aktaran Miller, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin net bir yargıya ulaşabilmek için nihai soruşturma raporunu bekleyeceklerini belirtti.

Kapsamlı soruşturmanın net, şeffaf ve hızlı olması gerektiğini vurgulayan Miller, "Bakan Blinken'ın da söylediği gibi İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki operasyon yöntemlerini değiştirmeleri gerek. Şurası açık ki İsrail güçleri (işgal altındaki Batı Şeria'da) angajman kurallarını değiştirmeli çünkü gördüğünüz gibi bir değil, İsrail güçleri tarafından 2 Amerikan vatandaşı öldürüldü." dedi.

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İsrail ordusunun neden olduğu ölümler konusunda hesap sorma noktasında yürütülen soruşturmaların sonuçlarını beklediklerini dile getiren Miller, bu ölümlere neden olan askerlerle ilgili nasıl bir suç delili ortaya çıkacağını takip ettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'da yaptığı son açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin "sebepsiz ve haksız" olduğunu belirterek, İsrail ordusunun Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını, 2 ABD vatandaşının öldürüldüğünü ve bunun kabul edilemeyeceğini söylemişti.