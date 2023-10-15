Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD'den Gazze açıklaması: İran'ın dahil olma riski var

        ABD'den Gazze açıklaması: İran'ın dahil olma riski var

        ABD Ulusal güvenlik danışmanı Sullivan, yaptığı açıklamada "Çatışmanın yayılma ihtimali ve tabii İran'ın dahil olma riski var." ifadelerini kullandı. Sullivan, Gazze'de bulunan siviller konusunda "Çatışma nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin evlerine dönme hakkı var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 19:49 Güncelleme: 15.10.2023 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD: İran'ın dahil olma riski var
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de yerinden edilen kişilerle ilgili, "Çatışma nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin evlerine dönme hakkı var." açıklaması yaptı.

        Sullivan, ABD'nin CBS News kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'de bulunan ABD'lilerin güvenli şekilde bölgeden çıkışının temel öncelikleri olduğunu belirtti.

        Aynı zamanda Gazze halkının güvenli bölgelere geçişi ve temel ihtiyaçlarının sağlanmasının da öncelikli konular arasında yer aldığını aktaran Sullivan, "Gazze halkının bir çoğunun Hamas'la ilgisi yok." diye konuştu.

        Jack Sullivan, çatışma yoğunlaşırken ve olası kara operasyonu hız kazanırken Gazze halkının gıda, su, ilaç ve barınak ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ifade etti.

        REKLAM

        Yerinden edilen Filistinlilerin geri evlerine dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya ise Sullivan, ABD'nin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirterek "Çatışma nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin evlerine dönme hakkı var." dedi.

        "İRAN'IN ÇATIŞMAYA DAHİL OLMA RİSKİ VAR"

        ABD'nin Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisi göndermesine ilişkin ise Sullivan, "Çatışmanın yayılma ihtimali ve tabii İran'ın dahil olma riski var." değerlendirmesini yaptı.

        Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu nedenle "hızlı ve kararlı" davrandığını belirterek, uçak gemilerinin "güçlü ve caydırıcı" mesaj verdiğini dile getirdi.

        İran'ın doğrudan çatışmaya dahil olma riskine karşı hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Sullivan, "Hiçbir aktör durumu suistimal etmemeli." uyarısını yaptı.

        Sullivan, İran'la özel görüşme kanallarının bulunduğunu kaydederek bu kanallardan gerekli mesajları aktardıklarını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!