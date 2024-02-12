ABD'den Gazze'deki 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma çağrısı

AA muhabirinin sorusu üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 13 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan Hind Receb'in ölümü değerlendirildi.

Açıklamada, "6 yaşındaki Hind Receb'in ölüm haberiyle yıkıldık. Bu çatışmalarda çok fazla sivil öldürüldü ve her sivilin ölümü bir trajedidir. Özellikle bir çocuğun ölümü yürekleri dağlıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'e askeri operasyonlar sırasında sivillerin zarar görmesini önlemek ve insani personeli korumak için mümkün olan tüm önlemleri alması gerektiğinin sürekli söylendiği aktarılan açıklamada, "İsrail, savaş hukuku ve insan hakları ihlallerine ilişkin inandırıcı iddiaları ortaya çıktığında soruşturmalı ve hesap verebilirliği de sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrailli yetkililerden, Hind Recep olayının acilen araştırılması istendiğine işaret edilerek, "Alınacak uygun sorumluluk tedbirleri de dahil olmak üzere bulguları hazır olur olmaz görmeyi bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.