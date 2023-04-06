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ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan hayvansever Nancy Rieley, sosyal medyadan görerek geldiği Bursa'da sahiplendiği 4 köpeği ülkesine götürecek

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AA
  • ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi

    ABD'nin Washington eyaletinde sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar yürüten 55 yaşındaki Nancy Rieley, yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyadan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nin fotoğraflarını gördü.
  • ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi

    AA'nın haberine göre merkezden köpek sahiplenmek isteyen Rieley, Bursa merkezli Her Eve Bir Pati Derneği'nin başkanı Emre Demir ile iletişime geçti.
  • ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi

    Girişimlerinin ardından 2019'da Bursa'ya gelen Rieley, merkezdeki bir köpeği sahiplenip ülkesine götürdü. hayvana evinde bakan Rieley, yeniden geldiği Bursa'da 4 köpeği daha sahiplenerek işlemleri başlattı.
  • ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi

    Nancy Rieley, uzun yıllardır sahipsiz hayvanların bakım ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

     
  • ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi

    Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nden sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu belirten Rieley, "Türkiye'ye ilk kez 2019'da geldim. Ondan sonra yaklaşık 10 ziyaretim oldu. Bu merkezden bir köpek sahiplendim. Şimdi yine buraya gelerek 4 köpek daha sahiplendim. Eğer sağlıklılarsa gerekli kontrollerin ardından hem yavru hem de yetişkin köpekleri sahiplenerek ABD'ye götüreceğim" diye konuştu.
  • ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi

    Rieley, merkezdeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü, görevlilerin hayvanlarla çok iyi ilgilendiğini ve bundan mutluluk duyduğunu dile getiren Rieley, "İki ülkenin birlikte çalışmaya devam etmesini isterim. Benim gibi daha fazla iletişime geçen insan olması için çalışacağım. Böylelikle hayvanlarla alakalı daha fazla ilgili oluruz, onların yaşamlarına dokunuruz" dedi.

    "GEREKLİ İZİNLER ALINIP ÖYLE GİDİYOR"

    Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir de Nancy Rieley ile aralarındaki dostluğun sosyal medya paylaşımlarıyla başladığını ifade etti. Rieley ile Türkiye'deki birçok sahipsiz hayvanın hayatına dokunduklarını aktaran Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi

    "Popülasyonu fazla olan dostlarımız. Onların sokaklar yerine evlerde mutlu hayatlar geçirmesini istiyoruz. Bu bizim en büyük temennimiz. O yüzden 'Her eve bir pati' diyoruz. Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da bu şekilde organizasyonlarla işbirliği yapıyoruz. Zaten bizi de ayakta tutan en büyük güç bu oluyor. Yani bazen 'Rüya mı?' diyoruz. Çünkü gerçekten dostlarımızın yaşadıkları ev, bindikleri arabaları görünce mutlu oluyoruz. Umarız bu kadar fazla terk edilmeler olmasın. Bu kadar fazla dostumuz yuva aramasın."
  • ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi

    ABD'li hayvanseverin sahiplendiği köpeklerin yasal prosedürün ardından teslim edileceğini bildiren Demir, "Gerekli izinler alınıp öyle gidiyor. Şu anda köpekler bir dönem burada bekleyecekler. O işlemler yapıldıktan sonra da onlar da ailelerine kavuşacak" değerlendirmesinde bulundu. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Oğuzalp ise merkeze ABD'den gelerek hayvan sahiplenilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

     
  • ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi

    Oğuzalp, "Daha önce de ülkemize gelip bizim tesisimizi tercih etmişlerdi, şimdi yine geldikleri için çok memnun olduk. Merkezimize Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar çok ilgi gösteriyor. Her türlü ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Merkezimizin temizlik ve bakım işleri düzenli olarak yapılıyor. Burası örnek bir merkez" ifadesini kullandı.

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