ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi

Rieley, merkezdeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü, görevlilerin hayvanlarla çok iyi ilgilendiğini ve bundan mutluluk duyduğunu dile getiren Rieley, "İki ülkenin birlikte çalışmaya devam etmesini isterim. Benim gibi daha fazla iletişime geçen insan olması için çalışacağım. Böylelikle hayvanlarla alakalı daha fazla ilgili oluruz, onların yaşamlarına dokunuruz" dedi.

"GEREKLİ İZİNLER ALINIP ÖYLE GİDİYOR"

Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir de Nancy Rieley ile aralarındaki dostluğun sosyal medya paylaşımlarıyla başladığını ifade etti. Rieley ile Türkiye'deki birçok sahipsiz hayvanın hayatına dokunduklarını aktaran Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: