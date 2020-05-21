ABD'den getirilen 294 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı - ISPARTA

AA

Isparta'da ve Burdur'da karantinaya alındıktan sonra yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkan 294 kişi, Ramazan Bayramı'nı aileleriyle geçirebilmeleri için otobüslerle memleketlerine uğurlandı.Cem Şahin Göz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt görevlilerin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini, iyi ağırlandıklarını söyledi. Evlerine gittikleri için mutlu olduğunu belirten Göz, "Bayramı ailemizle geçireceğiz. Çok iyi bir şey, bunu bize sağlayanlara çok teşekkür ederim." dedi.