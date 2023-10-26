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        Haberler Sağlık ABD'den getirilen doku ile 'menisküs nakli' yapıldı

        ABD'den getirilen doku ile 'menisküs nakli' yapıldı

        Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Karadeniz Bölgesi´nde ilk kez menisküs nakli ameliyatı yapıldı. Amatör futbolcu Ensar Usta´nın (21) dizine protez takılmasını da önleyen nakil ile ilgili bilgi veren Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar, "Menisküs nakli kamu hastanelerinde benim bildiğim kadarıyla hiç yapılmayan, bölgemizde de ne özel ne de kamuda ilk defa yapılan bir ameliyattı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:06
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        İlk defa yapıldı! ABD'den getirilen doku...
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        Samsun´da amatör kulüplerde futbol oynayan Ensar Usta, halı sahada düşerek sağ dizini sakatladı. Çeşitli hastanelerde tedavi gören ve ameliyatla menisküsü alınan Usta, yıllarca diz ağrısı çekti. Bir süre önce Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde Doç. Dr. Lokman Kehribar´a başvuran Usta'ya, menisküs nakli yapılması gerektiği bilgisi verildi. Nakil için hasta yakınlarınca ABD´deki doku bankalarından temin edilen ve soğuk zincirle Samsun´a getirilen doku, Öğretim üyeleri Doç. Dr. Lokman Kehribar ile Dr. Ahmet Emin Okutan'ın yaptığı operasyonla Usta´ya nakledildi. Menisküs nakliyle birlikte dizine protez takılmaktan da kurtulan Ensar Usta, sağlık sorunları nedeniyle ertelediği futbol hayatına tekrar geri döneceği günlerin hayalini kuruyor.

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        PROTEZ KONULMAK ZORUNDA KALACAKTI

        Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Lokman Kehribar, "Ensar aktif futbolcu. Bir spor kazasında ön çapraz bağ kopuyor ve menisküs yaralanması geçiriyor. Bundan dolayı da 5 yıl önce bir ameliyat geçiriyor. Fakat ameliyattan sonra hiçbir şekilde aktif spora dönemiyor. Yaklaşık 2-3 ay sonra da ameliyat olduğunu ve şikayetlerinin geçmediğini bildirerek bana başvuruyor. Daha önce ameliyat olduğu için MR´larına baktık, filmlerini değerlendirdik, bunlarla birlikte tanısal bir artroskopi yaptık. Yani ekleme kamerayla artroskopi eşliğinde problemin ne olduğuna baktık. Baktığımızda da iç menüsküsün tamamen alınmış olduğunu, konulan ön çapraz bağların da kopmuş olduğunu gördük. Elimizde de buna hazırlıklı bir işlem olmadığı için zaten tanısal olarak girdiğimiz için ameliyatı sonlandırdık ve hasta yakınlarını bilgilendirdik. Hastada menisküs olmadığı için 10-15 yıl içerisinde dizinde kalıcı kıkırdak hasarın oluşacağını çünkü iki kemik arasındaki dengeyi sağlayacak menisküs yapısı olmadığı için kalıcı kıkırdak hasarı olacaktı ve belki Ensar 40´lı yaşlarında dizine protez konulmak zorunda kalacaktı. Bu yüzden menisküs nakline karar verdik" dedi.

        TÜRKİYE´DE İLK KEZ KAMU HASTANELERİNDE MENİSKÜS NAKLİ YAPILDI

        Menisküs´ün Amerika´dan getirttiklerini belirten Doç. Dr. Kehribar, "Menisküs nakli kamu hastanelerinde benim bildiğim kadarıyla hiç yapılmayan, bölgemizde de ne özel ne de kamuda ilk defa yapılacak bir ameliyattı. Bunun için aileyle görüştük ve hazırlıklara başladık. Daha önce çekilen MR´larından menisküsün ölçülerini aldık. Buna göre de Türkiye´de bir doku bankası olmadığı için bunları ihraç eden Amerika´daki bir firmaya ölçüleri gönderdik. Soğuk zincirle menisküs Amerika´dan Ankara´ya geldi. Yine soğuk zincirle Ankara´dan da ameliyatın olduğu gün Samsun´a gelerek elimize ulaştı. Bizde zorlu bir süreçle bu ameliyatı tamamladık. Hastamızın dizine aynı seansta yeni bir ön çapraz bağ yaptık. Bu sefer bağ dokusunu ayak bileğinden aldık. Aynı zamanda iç menisküsünü dışarıdan aldığımız allografti bir menisküs nakli ile başarılı bir şekilde 3,5 saat süren uzun bir operasyonla tamamladık. Benim bildiğim kadarıyla kamu hastanelerinde hiç menisküs nakli yapılmamış. Bizim bölgede de hiç duymadım. Bu İstanbul ve Ankara gibi özel hastanelerde yapılan bir işlem. Bu işlem bizim hastanemizde ilk kez yapıldı. Şehrimizde ilk kez yapıldı. Operasyon da çok başarılı geçti" diye konuştu.

        "AMACIMIZ 8-9 AYDA AKTİF SPORA DÖNDÜREBİLMEK"

        Amaçlarının Ensar´ı 8-9 ay sonra yeşil sahalara döndürmek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kehribar, "Spor cerrahisinden sonra ameliyat bittiği zaman bu sürecin yarısı bitiyor. Diğer yarısı yani rehabilitasyon süreci yeni başlıyor. Spor hekim uzmanımız var. Branşında çok iyi. Samsın Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Uzman Dr. Halil İbrahim Kaya Bey ile beraber çalışıyoruz. Biz, Ensar´ı Halil İbrahim Bey'e emanet edeceğiz. Bütün rehabilitasyon programını beraber takip edeceğiz. Amacımız 8-9 ay gibi bir süre içerisinde Ensar´ı aktif spora dönebilecek şekilde getirmek. Ensar zaten fiziksel ve ruhsal yapısı olarak sporcu. Kendisi de gayret gösterecek. Ben inanıyorum ki Ensar´ı tekrar yeşil sahalarda görebileceğiz" dedi.

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