ABD'den anlaşma iddiasına yalanlama! 0:00 / 0:00

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Afgan sığınmacılar konusunda bir anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı.

— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) August 18, 2021

Büyükelçilik açıklamasında göçmen anlaşmasına ilişkin iddiaları yalanlayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki anlaşma iddiaları temelsizdir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister."

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda iddiaların asılsız olduğu belirtildi.