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ABD'den Halkbank'ın "askıya alma" talebine ret

ABD Manhattan Güney Bölge Savcısı Geoffrey Berman, Halkbank'ın İran yaptırımlarını ihlal ettiğine yönelik suçlamaların görüşüleceği federal yargı sürecini askıya alma talebini reddetti

Halkbank
Reuters

Halkbank'ın İran yaptırımlarını ihlal ettiğine yönelik suçlamaların görüşüleceği federal yargı sürecini askıya alma talebi reddedildi. ABD Bölge mahkemesi yargıcı Richard Berman, dava devam etse bile Halkbank'ın onarılamaz bir zarara uğramayacağını söyledi.

Halkbank'ın suçlamalara hızlı bir şekilde cevap vermesi itibarının ve ekonomik olarak zarar görmesini sınırlandıracaktır
dedi.

Berman aynı zamanda İran fonlarına 20 milyar dolarlık para transferi yaptığı da öne sürülerek yaptırımları deldiği iddia edilen Halkbank'la ilgili kamunun "hızlıca bir hüküm verilmesini" istediğini söyledi.

Halkbank'ın avukatları konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. ABD New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey Berman'ın sözcüsü de konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Halkbank, dava resmi bir itiraz sürecine girmeden önce, ABD mahkemelerinin yargı yetkisi olmadığını iddia edebileceklerini belirtmişti.

ABD Bölge mahkemesi yargıcı Richard Berman, Halkbank'ın ABD mahkemelerinin yargı yetkisi olmadığını iddia etmeden önce, İran yaptırımlarını ihlal ettiğine yönelik suçlamalar için mahkemeye resmi bir ifade vermesi gerektiğini belirtti.

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