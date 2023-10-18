ABD'den Hamas'a mali yaptırım

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar şiddetlenirken ABD Hazinesi Hamas'a yönelik yeni bir yaptırım listesi yayınladı.

ABD Hazine Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamaya göre Gazze, Sudan, Türkiye, Cezayir ve Katar'da bulunan 10 Hamas üyesi ve finansal destekçisine yaptırım uygulama kararı alındı. Yaptırım listesine dahil edilen kişi ve kurumların varlıkları donduruldu.

Açıklamada Gazze dışında bulunan ve yaptırım listesine dahil edilen 6 kişinin Hamas adına yüz milyonlarca dolarlık portföy yönettiği belirtildi. Söz konusu yatırım ağının doğrudan Hamas yöneticilerine bağlı çalıştığı ve bu ağ sayesinde Hamas üst düzey yönetiminin lüks içinde yaşamasını sağladığı ifade edildi.

Yaptırım kapsamında Hamas’ın Türkiye’deki şirket ve yatırım portföyünü yönettiği açıklanan, Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb, Aiman Ahmad Al-Duwaik, Walid Mohammed Mustafa Jadallah ile ailelerinin mal varlıkları donduruldu.

Açıklamada söz konusu isimlerin Türkiye'de halka açık bir şirketi de kullanarak Hamas'a mali yardım aktardığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen "Hamas'ın, İsrail halkını terörize etmek ve zulüm uygulamak üzere para kazanma ve kullanma yeteneğini engellemek için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.