ABD'den İran'a "ortak yanıt verilecek" açıklaması 0:00 / 0:00

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Blinken, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın uzun süredir deniz taşımacılığı dahil bir dizi eylemlerde bulunduğunu ve sorumsuzca hareket etmeye devam ettiğini söyledi.

Hint Okyanusu'ndaki saldırının ardından ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla koordinasyon içinde olduğunu ve bölge hükümetleriyle istişarelerde bulunduğunu vurgulayan Blinken, "Birleşik Krallık, İsrail, Romanya ve diğer ülkelerle çok yakın temastayız ve (İran'a) ortak bir yanıt verilecek." diye konuştu.

Blinken, ABD'nin Afgan mülteci programını genişletmesine de değinerek, "Bu bireylere karşı özel bir sorumluluğumuz var. Onlar bizim yanımızda yer aldı. Biz de onlara destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın "tedirgin eden" ve "kabul edilemez" saldırılar düzenlediğine ve suç işlediğine dikkati çeken Blinken, "Taliban, defalarca uluslararası tanınma ve destek istediğini söyledi. Liderlerinin özgürce seyahat etmesini, yaptırımların kaldırılmasını istiyorlar ama Taliban ülkeyi zorla ele geçirmeye çalışırsa bunların hiçbiri mümkün olmayacak." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan'da Afgan mülteci programını genişleteceğini, ABD için çalışmış ve risk altında olan gruplar dahil bazı Afgan vatandaşlarına ve ailelerine, ABD'ye yerleşme fırsatı tanınacağını açıklamıştı.