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ABD'den 'ifade özgürlüğü' vurgusu

ABD-Türkiye ilişkilerinde bölgesel ve ikili ilişkiler gündemini korurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza tepkilere neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'a yaptığı açıklamada, cezanın ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olduğu belirtilerek "Haksız verilen ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır" denildi. F-16 meselesine de değinen Çınar "Aslında ABD Başkanı Biden müzakereler bittikten sonra Kongre'de olumsuz hava olsa da eğer isterse by-pass edebilir, yani imza ile bu anlaşmayı geçirip satışı gerçekleştirebilir" şeklinde konuştu.

ABD'den 'ifade özgürlüğü' vurgusu

ABD-Türkiye ilişkilerinde bölgesel ve ikili ilişkiler gündemini korurken, Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar iç ve dış politikadaki son gelişmeleri haberturk.com için değerlendirdi.

ABD'DEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile siyasi yasak kararı ABD'de de yankılandı. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'a demeç veren ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan hakaret yasalarına dayanarak aldığı ceza derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşatmıştır. Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır" ifadeleri kullanıldı. Çınar gelişmenin ABD medyasında da 'flaş haber' olarak geçtiğini belirtti.

BIDEN BY-PASS EDEBİLİR

İki ülke ilişkilerinde F-16 meselesinin uzun süre gündemini koruyacağını ifade eden Ali Çınar "F-16 konusunda çok olumlu haberler gelmiyor ve gelecek sene de çok zor bir süreç devam edecek gibi görünüyor" dedi. Çınar "Aslında ABD Başkanı Biden müzakereler bittikten sonra Kongre'de olumsuz hava olsa da eğer isterse by-pass edebilir, yani imza ile bu anlaşmayı geçirip satışı gerçekleştirebilir" şeklinde konuştu.

ABD'DE RESESYON RİSKİ SÜRÜYOR

ABD merkezli son ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Ali Çınar "Kasım ayı enflasyonu 7.1'e düştü FED de enflasyonun düştüğünü kabul ederek 50 baz puanlık faiz artışı açıkladı. Yavaşlama var ama bu artış yüksek enflasyonu düşürmeye yönelik agresif bir kampanyanın parçası" şeklinde konuştu. FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının önemli olduğunu belirten Çınar "Belki çok agresif 75 baz puan olmasa da biz gelecek yılın başlarında da enflasyon verisi ve ekonomik verilere dayanarak da FED'in sıkı para politikasına devam edeceğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Ali Çınar "En kötüsü geride kaldı diyemeyiz. ABD Hazine Bakanı Yellen 'Resesyon riski yoktur diyemem' dedi. Ayrıca önemli bankaların CEO'ları '6-12 ay içinde ABD'nin resesyona, durgunluğa gireceği kaçınılmazdır' açıklamalarında bulunuyorlar" dedi.

TIKTOK YASAĞININ NEDENİ ABD-ÇİN REKABETİ

ABD'de, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'u yasaklama girişimlerini de değerlendiren Ali Çınar "Bu uygulama ulusal güvenliği tehdit ettiği ve kullanıcıların özel bilgilerine rahat erişim imkanı verdiği gerekçesiyle yedi eyalette yasaklanmıştı. Şimdi de ABD'de federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara bu aplikasyonu yüklemesi yasaklandı ve senatoda oy birliğiyle kabul edildi" şeklinde konuştu. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bu aslında çok önemli bir gelişme, çünkü ABD ile Çin arasındaki teknolojik rekabet devam ediyor. İlerleyen aylarda da Çin'e karşı bu alanda farklı adımların daha da sert şekilde atılmasını bekliyoruz" dedi.

Fotoğraf: AA

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