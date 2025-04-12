ABD'den iPhone'u zamdan kurtaran karar

ABD'den bazı teknoloji ürünlerin ek gümrük vergileri ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulacak.

Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen bu ürünler için geçerli olacak.

FİYATI 3 KATINA ÇIKACAKTI

Tarifeler ilk açıklandığı gibi devam etseydi, şirketlerin oluşacak maliyetleri tüketicilere yansıtması sonucu ABD'deki Apple'ın akılı telefonu iPhone ve diğer elektronik ürünlerin fiyatlarının üç katına çıkması bekleniyordu.

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Counterpoint Research'e göre, ABD iPhone'lar için en büyük pazar konumunda. Apple geçen yıl akıllı telefon satışlarının yarısından fazlasını kendi ülkesinde gerçekleştirdi.

Apple'ın ABD'de satışa sunulacak iPhone'larının yüzde 80'inin Çin'de, kalan yüzde 20'sinin ise Hindistan'da üretildiği biliniyor.

Samsung gibi diğer akıllı telefon devleriyle birlikte Apple, son yıllarda Çin'e aşırı bağımlılıktan kaçınmak için tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışıyor.