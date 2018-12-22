ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo'nun Salih ve Abdulmehdi ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü açıkladı.

Palladino, görüşmelerde Pompeo'nun hem Salih'e hem de Abdulmehdi'ye "Suriye'de DEAŞ'ın sahada nasıl yenildiği" konusunu anlattığını belirtti.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, DEAŞ kalıntılarına karşı mücadele devam ederken ve daha istikrarlı ve müreffeh bir gelecek inşa edilirken ABD'nin Irak'a destek vermeye devam edeceğini vurguladı." ifadesine yer verildi. Ayrıca Pompeo'nun Abdulmehdi ile yaptığı görüşmede, "DEAŞ kalıntılarının temizlenmesi için (ABD öncülüğündeki DEAŞ'la Mücadele) Koalisyonun Irak güvenlik güçleriyle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini" vurguladığı kaydedildi.

Ayrıca ABD ile Irak arasındaki stratejik iş birliğinin devamının önemine vurgu yapıldığı kaydedilen görüşmelerde, ABD'nin Irak'a ekonomik desteğinin de ele alındığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamayla ülkesinin DEAŞ'a karşı başarılı olduğunu ve Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekeceğini açıklamıştı.

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