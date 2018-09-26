ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında, karşılıklı iğnelemeler ve tehditler taşıyan konuşmalar yaptılar. Trump, İran'ı daha fazla yaptırımla tehdit ederken, Ruhani de ABD Başkanını "zeka zafiyeti" ile suçladı.

Trump BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada İran'ın "yozlaşmış diktatörlüğünü" eleştirip 'dünyada terörizmin önde gelen sponsoru' olarak niteledi ve "İran'ın liderleri kaos, ölüm ve yıkım tohumları ekiyorlar. Komşularına, sınırlara ve ulusların egemenlik haklarına saygı göstermiyorlar" dedi.

İran'ın dünyaya en tehlikeli silahlarla tehdit oluşturduğunu savunan Trump, "Amerika'ya ölüm" diyen ve İsrail'i yok etmekle tehdit eden bir rejime izin veremeyeceklerini söyledi.

İran'daki rejimi 'kanlı' olarak tanımlayan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ı çok sert bir dille uyardı. "Bugün açıkça mesaj veriyorum: Sizi izliyoruz" diyen Bolton, Tahran yönetiminden ABD'ye, vatandaşlarına veya müttefiklerine bir zarar gelmesi halinde kıyametin kopacağını söyledi.

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