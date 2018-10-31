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ABD'den 'İran'ı bitirme planı'! "O ülkelere yaptırım muafiyeti getirebiliriz"

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin, İran'dan petrol ithalatını önemli ölçüde azaltan ülkelere yaptırım muafiyeti getirmeyi düşündüğünü açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, "İran rejimine karşı azami baskı kurmaya ve petrol satışlarını sıfıra indirmeye kararlıyız. ABD, İran'dan petrol ithalatını önemli ölçüde azaltan ülkelere yaptırım muafiyeti getirecek bir plan için de hazırlık yapıyor" dedi.

31.10.2018 - 00:39 | Güncelleme: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde 5 Kasım'da hayata geçecek İran yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Palladino, açıklamasında, ABD yönetiminin İran'a yaptırım uygulama konusunda kararlı olduğunu ve İran politikasını diğer paydaş ülkelerle tartışmaya devam edeceğini belirtti. Sözcü Yardımcısı, daha önceki İran'la nükleer anlaşma uyarınca kaldırılan yaptırımların yeniden hayata geçirilmesini sağlayacaklarını vurguladı.

Palladino, "İran rejimine karşı azami baskı kurmaya ve petrol satışlarını sıfıra indirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD yönetiminin, İran'dan petrol alımını azaltan ülkelerle çalışmaya devam edeceğini dile getiren Palladino, "ABD, İran'dan petrol ithalatını önemli ölçüde azaltan ülkelere yaptırım muafiyeti getirecek bir plan için de hazırlık yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

8 Mayıs'ta tek taraflı olarak İran'la nükleer anlaşmadan ayrıldığını açıklayan ABD, ilk paketi 6 Ağustos'ta başlayan İran'a yönelik yaptırım uygulamasının ikinci bölümünün 5 Kasım'da hayata geçeceğini ilan etmişti.

"CİNAYET HAKIINDA BİLGİ TOPLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Öte yandan Palladino, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda da bir açıklama yaptı.

ABD'nin Kaşıkçı konusundaki tutumuna yönelik bir soruya yanıt veren Palladino, "Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi korkunç bir olay ama ABD olarak cinayet hakkında bilgi toplamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu konuda şeffaf bir soruşturma çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

 

 

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