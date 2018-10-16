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ABD'den İran'ın büyük şirketlerine yaptırım

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları'na bağlı paramiliter örgüt Besic Direniş Gücü'ne destek verdikleri gerekçesiyle, aralarında büyük bankalar, maden ve imalat şirketlerinin bulunduğu 20 İran firmasına yaptırım uygulayacağını açıkladı.

16.10.2018 - 22:10 | Güncelleme: AA

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, İran'ın önde gelen bankalarından Bank Mellat ve Mehr Eqtesad Bank'ın yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Besic Direniş Gücü'ne yaptırım uygulayan OFAC, örgütün çocuk asker temini ve eğitimi dahil olmak üzere habis faaliyetlerine destek verdikleri gerekçesiyle Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en büyük traktör üreticisi İran Traktör İmalat Şirketi ile en büyük çelik üreticisi Mübarek Çelik Şirketi'ni de yaptırımlara tabi tutacağını bildirdi.

Adı geçen şirketlerden oluşan finansal ağı Bonyad Taavon Besic (Besic İşbirliği Örgütü) olarak nitelendiren OFAC'ın yaptırım uygulayacağı diğer kurumlar şöyle sıralandı:

"Parsian Bank, Sina Bank, Andisheh Mehvaran Yatırım Şirketi, Mehr Eqtesad Finans Grubu, Taktar Yatırım Şirketi, Tadbirgaran Atiyeh İran Yatırım Şirketi, İran Çinko Madenleri Kalkınma Şirketi, Negin Sahel Royal Yatırım Şirketi, Technotar Mühendislik Şirketi, Zanjan Asit Üretim Şirketi, Parsian Catalyst Kimya Şirketi, Calcimin, Bahman Group, Bandar Abbas Çinko Üretim Şirketi, Qeshm Çinko Eritme ve Küçültme Şirketi."

Açıklamada, Besic Direniş Gücü ile bağlantılarını gizlemek adına farklı isimler altında kurulan şirketlerin, İran'ın otomotiv, maden ve bankacılık sektörlerinde milyarlarca doları kontrol ettiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, söz konusu yaptırımlar hakkında düzenlenen telekonferansta, Besic Direniş Gücü'nün terör faaliyetlerine finansal destek sağlayan şirketlerle iş yapan Amerikalıların yanı sıra Ortadoğulu ve Avrupalı tüzel ve gerçek kişilerin de yaptırımlara tabi tutulacağını kaydetti.

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