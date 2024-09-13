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        Haberler Dünya ABD'den İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde tank römorku satışına onay | Dış Haberler

        ABD'den İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde tank römorku satışına onay

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde askeri alanda kullanılacak ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 01:17 Güncelleme: 13.09.2024 - 01:17
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        Milyonlarca dolar değerindeki ekipmana onay
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        ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Kongre'ye bu satış kararını bildiren gerekli sertifikanın verildiği belirtildi.

        Açıklamada, İsrail hükümetinin talebi üzerine toplam değeri 164,6 milyon dolar olan ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının satışına Dışişleri Bakanlığı tarafından onay verildiği ve Kongre'ye bu onayı bildiren gerekli sertifikanın gönderildiği ifade edildi.

        Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.

        İsrail'e yapılacak bu satışın onayının, Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesi üzerine bağımsız soruşturma başlatılması ve İsrail'e askeri yardımların durdurulması tartışmalarının yapıldığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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