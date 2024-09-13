ABD'den İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde tank römorku satışına onay

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Kongre'ye bu satış kararını bildiren gerekli sertifikanın verildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin talebi üzerine toplam değeri 164,6 milyon dolar olan ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının satışına Dışişleri Bakanlığı tarafından onay verildiği ve Kongre'ye bu onayı bildiren gerekli sertifikanın gönderildiği ifade edildi.

Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.