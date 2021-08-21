ABD'den vatandaşlarına uyarı 0:00 / 0:00

İHA

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce kişi, ülkeden kaçabilmek umuduyla başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki bekleyişini sürdürüyor.

Zaman zaman izdiham yaşanan havalimanı çevresinde silah sesleri de duyuluyor. ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı etrafında "potansiyel güvenlik tehdidi" bulunduğu ifade edildi.

ABD vatandaşlarının havalimanı ve çevresinden uzak durmasının istendiği açıklamada, "Kabil Havalimanı çevresindeki potansiyel güvenlik tehditleri nedeniyle ABD vatandaşlarına ABD'li yetkililerden bireysel talimat almadığı sürece şu anda havalimanına seyahat etmekten ve havalimanı kapılarından kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.