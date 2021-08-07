ABD'den ''küresel terörist listesi'' güncellemesi 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Blinken, IŞİD/DEAŞ Mozambik'in liderlerinden Bonomade Machude Omar, Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin örgütünden Sidanag Hitta ve Salem ould Breihmatt ile Eş-Şebab örgütünden Ali Mohamed Rage ve Abdikadir Mohamed Abdikadir adlı kişilerin "Özel Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiğini bildirdi.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 6, 2021

ABD'nin Afrika'daki terörle mücadelesine devam edeceğini belirten Blinken, yeni isimlerin de söz konusu terör listesine eklenebileceğini kaydetti.

Blinken, bu beş ismin ABD mülklerinde herhangi bir mülkiyet veya menfaatinin engellenmesini gerektirdiğini duyurdu. Reuters'ın aktardığı haberde bu beşli ile belirli işlemlerde bulunan bireyler veya yabancı finans kuruluşları dahil, olası ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalacak.