SON DAKİKA: ABD'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un açıklamalarına yorum: İlginç bir sinyal

ABD'den Kuzey Kore'ye: İlginç bir sinyal 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaptığı açıklamaları 'ilginç bir sinyal' olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD ile "hem diyaloğa hem çatışmaya" hazırlıklı olması gerektiğini söylemesinin ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışman Sullivan'dan açıklama geldi.

Sullivan,"Kim'in söylediklerini ilginç bir sinyal olarak algıladık. Direkt temasa geçmek için herhangi bir yol izlenip izlenmeyeceğini önümüzdeki süreçte izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kim, ülkesinin Joe Biden yönetimindeki ABD ile "hem diyaloğa hem çatışmaya" hazırlıklı olmasını istemişti.

Kuzey Koreli lider, "devletin çıkarlarını korumak ve güvenliğini sağlamak için ABD yönetimi ile hem diyaloğa hem çatışmaya, özellikle çatışmaya" hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulamıştı.