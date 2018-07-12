ABD, petrol ürünleri kaçakçılığı yapmakla suçladığı Kuzey Kore'yi, BM Güvenlik Konseyinin yaptırım komitesine şikayet etti.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin yaptırım komitesine gönderdiği belgede, Kuzey Kore'ye ait tankerlerin gemiden gemiye transferler yoluyla yasa dışı yollarla en az 89 kez rafine petrol tedarik ettiği belirtilerek, Kuzey Kore'nin yıllık 500 bin varil petrol kotasını aştığı ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal ettiği ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi yaptırımları, Kuzey Kore'ye petrol satışını yılda 500 bin varil ile sınırlandırıyor.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.