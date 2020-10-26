ABD'den Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin kalıcı olmasını ve tarafların taahhütlerini yerine getirmesini umduklarını belirtti.

Pompeo, açıklamasında, "Bu cesur adımı attıkları için her iki tarafın Libya liderliğini tebrik ediyor, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın müzakereleri kolaylaştırmada oynadığı hayati rolü de takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarafların ateşkesin devamı için anlaşmada geçen maddelere uymalarının önemine vurgu yapan Pompeo, ayrıca ülkedeki yabancı güçlerin 90 gün içinde çekilmesi gerektiği maddesine de dikkati çekti.

Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, BM'nin Libya ulusal uzlaşmasını destekleme çabalarında ilerleme sağlamak için yeni bir Libya Özel Temsilcisi atamasını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm Libyalıları ateşkes anlaşmasının olumlu ivmesi üzerine inşa etmeye devam etmeye ve tüm dış aktörleri bu süreci desteklemeye çağırıyoruz."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, dün Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını ve ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.