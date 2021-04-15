Reuters

ABD, Lübnan ve İsrail ile deniz sınırı görüşmeleri yapacağını açıkladı. Lübnan ve İsrail arasında deniz sınırı konusundaki anlaşmazlığa ara buluculuk yapacak olan ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki deniz sınırı müzakerelerini kolaylaştırmanın Lübnan’ın yararına olacağını ifade ediyor.

Daha önce görüşmeleri ayrı ayrı yürüten ABD’nin bu sefer görüşmeleri iki ülkeyle birlikte mi yürüteceği henüz bilinmiyor. Doğu Akdeniz’de süregelen Lübnan ve İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı yaklaşık 860 kilometrelik ihtilaflı bölgeyle ilişkili olduğu biliniyor. Bölgedeki doğal kaynakların paylaşımı tartışmanın diğer hattını oluşturuyor. Uluslararası deniz hukuku kapsamında yürütülecek görüşmelerin geçmişi 1948'e kadar uzanıyor.

ABD’li Diplomat David Hale, Lübnan Başkan Mişel Avn’la görüştükten sonra, Lübnan’ı ülkenin sorunlarıyla baş edememekle suçlayarak, müzakereleri engellemeye çalışanların sonuçlarına katlanacağını bildirdi.