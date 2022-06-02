ABD'den Putin ve Rus elitlere yeni yaptırımlar

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının önde gelen Rus hükümet yetkilileri ve iş adamları ile Rus elitlere ait yat, jet gibi lüks varlıklarını hedef alan yaptırımlar getirdiği belirtildi.

Hazine Bakanlığının yaptırım listesine aldığı kişiler arasında Putin'in denizaşırı mal varlıklarını yönettiği iddia edilen Sergey Roldugin ve aile üyelerinin de yer aldığı belirtildi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ DE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Ayrıca Rus savunma sektörüne ciddi katkılarda bulunan Rus yönetimine ait United Aircraft Corporation isimli havacılık şirketinin yöneticileri de yaptırımlara dahil edildi.

Öte yandan, yeni yaptırımlar kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın da yer aldığı Putin'e yakın bazı Rus oligarkları hedef alırken, ABD Ticaret Bakanlığı da Belarus ve Rusya merkezli 71 şirketin ABD'den teknolojik ürün almasını yasakladı.