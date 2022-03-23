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ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın hapis cezasına tepki

ABD yönetimi, Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın yolsuzluk yaptığı ve mahkeme üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi

ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın hapis cezasına tepki
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rus muhalif Navalnıy'ın hapis cezası almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Navalnıy'ın hapis cezasına tepki gösteren Price, açıklamasında, söz konusu kararın siyasi motivasyonlarla alındığını ve haksız olduğunu savundu.

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Navalnıy, yolsuzluk yaptığı ve mahkeme üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Duruşmada suçunu kabul etmeyen Navalnıy, temyiz mahkemesine başvurarak söz konusu karara itirazda bulunabilecek.

NAVALNIY'IN TUTUKLANMASI

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos 2021'de bildirmişti.

Navalnıy'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.

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