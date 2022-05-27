ABD'den Rusya'ya çağrı: "Savaşı bitir ve gıda akışına izin ver" 0:00 / 0:00

AA

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi tartışmalarına değinen Jean-Pierre, "Rusya acilen Ukrayna'ya karşı küresel gıda güvenliğini mahveden savaşını bitirmeli ve Ukrayna'dan gıda akışına izin vermeli." dedi.

AA'nın haberine göre; şu anda yaşanan gıda krizinin sorumlusunun Rusya olduğunu dile getiren Jean-Pierre, "ABD'nin ya da diğer ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımları, gıda akışını engellememektedir." ifadesini kullandı.

ABD'Lİ YETKİLİLERİN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİNİ TEYİT ETTİ

Jean-Pierre, Amerikan basınında çıkan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Direktörü Brett McGurk ve Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşarı Amos Hochstein'in Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır arasındaki petrol anlaşması görüşmeleri için Suudi Arabistan'da gizli bir ziyarette olduğu iddialarına yanıt verirken de şunları kaydetti:

"Şu anda McGurk ve Hochstein'in Suudi Arabistan'da olduğunu teyit edebilirim. Yetkililer, İran'ın bölgede istikrarı bozcu eylemleriyle mücadele, istikrarlı küresel enerji piyasası gibi konuları ele alıyor."

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını da sözlerine ekledi.