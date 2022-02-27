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ABD'den Rusya'ya nükleer yanıtı: Gereksiz ve gerginliği artırıcı

ABD yönetimi, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini, "gereksiz ve gerginliği artırıcı bir adım" olarak nitelendirdi

ABD'den Rusya'ya nükleer yanıtı: Gereksiz ve gerginliği artırıcı
AA

Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretmişti.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li savunma yetkilisi, gazetecilere, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini değerlendirdi.

ABD'nin bu adımı yeni öğrendiğine ve önceden herhangi bir istihbaratı olmadığına değinen yetkili, "Bu adımın gereksiz ve gerginliği tırmandırıcı olduğuna inanıyoruz, çünkü Rusya hiçbir zaman Batı'nın ya da NATO'nun tehdidi altında olmadı." yorumunda bulundu.

Yetkili, ABD'nin elinde kendisini nükleer saldırılara karşı savunacak imkanların da olduğunu sözlerine ekledi.

"PUTİN'İN UYDURMALARININ BİR PARÇASI"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de ABC televizyonunda katıldığı yayında, Rusya'nın son adımını değerlendirdi.

Rusya'nın hiçbir zaman NATO ya da Ukrayna tehdidi altında olmadığının altını çizen Psaki, "Tüm bu adımlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in uydurmalarının bir parçası ve biz buna karşı duracağız. Bizim kendimizi savunma kapasitemiz var ama Putin'in yaptıklarına da karşı çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Psaki, Rusya'ya Ukrayna saldırısının bedelini ödetmek için her adımı atacaklarını ve gerekirse enerji sektörünü de hedef alacaklarını sözlerine ekledi.

NATO: TEHLİKELİ VE SORUMSUZCA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini, "tehlikeli ve sorumsuzca" olarak nitelendirdi.

Stoltenberg, CNN televizyonunda yayımlanan "State of Union" programında yaptığı açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesine değindi.

Söz konusu adımı "tehlikeli bir söylem" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Bu davranış çok sorumsuzcadır." dedi.

Stoltenberg, "Rusya sahada bağımsız, egemen bir millete karşı savaş açıyor. Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor." diye konuştu.

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