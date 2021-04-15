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ABD Rusya'nın siber saldırısına yönelik yaptırımları açıklayacak

ABD arkasında Rusya'nın olduğunu iddia ettiği SolarWinds siber saldırısına yönelik yaptırımları açıklayacak.

ABD Rusya'nın siber saldırısına yönelik yaptırımları açıklayacak
Genel

Biden yönetimi, Rusya’nın müdahalesi olduğu iddia edilen SolarWinds siber saldırısına yönelik yaptırımları açıklayacak.

Geçtiğimiz yıl ABD, SolarWinds olarak da bilinen siber saldırının arkasında Rusya’nın olduğunu iddia edilmişti. Rusya’nın ABD’nin Maliye ve Hazine, Adalet ve Ulusal Güvenlik departmanlarındaki bilgilere ulaştığını ve siber saldırının arkasında Rus istihbaratının olduğu bildirilmişti.

Associated Press (AP)haber ajansı, siber saldırıdan aylar sonra, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları perşembe günü açıklayacağını bildirdi. Rusya’ya açık bir yaptırım planlayan ABD gelecekte benzer eylemleri caydırmayı amaçlayan bir dizi yaptırımı yürürlüğe sokacak.

ABD’li yetkililer siber saldırı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD seçimlerinde Donald Trump’ı başkan olarak yeniden seçilmesine yardım ettiğini de iddia ediyor. Ancak oyların manipüle edildiğine dair henüz hiçbir kanıt yok. Kremlin sözcüsü Peskov, siber saldırı iddialarını reddediyor.

SOLARWINDS SİBER SALDIRISI

Son yılların en büyük siber saldırılarından olan SolarWinds, Rusya'nın hackleme (yetkisiz erişim) kampanyasında 100’den fazla ABD’li şirketin siber saldırından etkilendiği biliniyor. Ağ izleme ve yönetme platformu Orion üstünden düzenlenen saldırıya ilişkin geçtiğimiz aylarda Guardian'a konuşan Microsoft Başkanı Brad Smith, SolarWinds siber saldırısında en az 1000 kişiden oluşan çok yetenekli mühendis bir ekibin çalıştığını söyleyerek ‘‘Gördüğümüz en büyük ve en karmaşık operasyonlardan biri olduğunu’’ ifade etmişti.

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