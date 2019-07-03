ABD'den S-400 açıklaması: Hiçbir şey değişmedi

Reuters haber ajansının haberine göre, geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesindeki olumlu havaya karşın Washington yönetimi halen S-400'ler üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulamayı planlıyor.

Reuters'a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "ABD ısrarla ve açık bir şekilde S-400 alımına devam ederse Türkiye'nin gerçek ve negatif sonuçlarla yüzleşeceğini belirtti. Buna F-35 satın alma ve F-35 programına endüstriyel katılım ile CAATSA yaptırımları da dahil" ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey değişmedi. Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini alması F-35 programıyla uyumsuz. Türkiye'nin iki sisteme de sahip olmasına izin verilmeyecek" şeklinde konuştu.

G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapan ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin S-400 tercihi ile ilgili olarak eski ABD Başkanı Barack Obama'yı suçlamış ve Türkiye'ye patriot füzelerinin satılmamasını eleştirmişti. Trump, "Türkiye'ye adil davranılmadı" ifadelerini kullanmıştı.