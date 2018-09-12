ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "ABD seçimlerine müdahale" tartışmaları hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararnameyi, Coats ve Bolton basına duyurdu. Coats, kararnameye ilişkin "Bu kararname, seçimlere müdahalenin önüne geçmek için mümkün olan her adımı attığımızın göstergesidir." dedi.

Coats, kararın sadece Rusya'ya karşı olmadığını, Çin, Kuzey Kore ve İran için de geçerli olduğunu kaydetti.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da "Bu yaptırım kararı dış müdahalelerin önüne geçmek amacıyla alınmıştır ve geniş bir siyasi adımın parçasıdır." dedi.

ABD Başkanı Trump’ın kararnameyi imzalamasının hemen ardından Cumhuriyetçi Parti'den Florida Senatörü Marco Rubio ve Demokrat Parti'den Maryland Senatörü Chris Van Hollen yazılı açıklama yakarak, Trump yönetiminin bu adımının yeterli olmadığını belirtti.

Rubio ve Van Hollen ortak kaleme aldığı bildiride, "Vladimir Putin'in Rusya'sının ya da herhangi bir dış aktörün demokrasimize müdahale ettiği taktirde karşılığını göreceğini açık bir şekilde anlaması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

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