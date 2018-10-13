SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
F-35
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

ABD'den sonra İngiltere de F-35'in uçuşunu durdurdu

ABD'nin geçen ay düşen 5. Nesil savaş uçağı F-35'in düşüş sebebinin yakıp tüpündeki arızadan kaynaklandığını tespit ederek uçuşlarını durdurmasından sonra İngiltere de 16 adet F-35 savaş uçağının uçuşunu durdurdu.

13.10.2018 - 13:49 | Güncelleme: İHA

ABD'nin ardından İsrail de F-35'lerin uçuşunu durdurmuştu. ABD'de düşen F-35 savaş uçağındaki sorunun diğer F-35'lerde de olup olmadığının kontrolü için İngiltere de sahibi olduğu 16 adet F-35 savaş uçağının uçuşlarını durdurdu.

ABD, yaptığı açıklamada, tedbir olarak F-35'lerin uçuşlarını durdurmuş, İngiltere ve diğer askeri müttefiklerine de aynı tavsiyede bulunmuştu.

Her biri 158 milyon 500 bin dolarla dünyanın en pahalı silah projesi olan F-35 savaş uçaklarının bu durumunun utandırıcı olduğu belirtildi.

Türkiye'nin de 100 adet alacağı F-35 savaş uçağı projesi 5. Nesil savaş uçağı olarak 21. Yüzyıl savaşlarına göre tasarlanmış siber yeteneklere sahip, hem füze hem bomba taşıma yeteneğini sahip bulunuyor.

Bu projeyle İngiltere’nin de 138 tane alacağı 3 bin adet F-35 savaş uçağının üretilmesi planlandı.

F-35 ile ilgili ilk komplikasyon ilk olarak F-35B Lightning II stealth (şimşek II Hayalet) uçağının geçen ay Güney Carolina Beaufort yakınlarında düşmesiyle ortaya çıktı. Kazada Pilotun uçaktan otomatik fırlatma sistemiyle sağ olarak kurtulduğu ve kazada herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

O zaman uçağın düşüş sebebi bir sır olurken daha sonra uçağın düşmesinde yakıt tankının rol oynadığının anlaşıldığı kaydedildi.
Perşembe günü ABD, İngiliz ve diğer askeri yetkililer jetlerin aynı tip yakıt tüpü kullanıp kullanmadığını anlamak için F-35 savaş uçağı üzerinde kontrol çalışmaları yapmaya başladı.
Bir Pentagon yetkilisi aynı şüpheli yakıt tüpünün diğer F-35’lerde takılı olması durumunda bu parçanın sökülerek değiştirileceğini, sağlam yakıt tüplerinin takılı olması halinde uçakların normal uçuşlarına devam edeceğini söyledi. Kontrollerin 24 veya 48 saat içinde bitirilmesinin beklendiği kaydedildi.
İngiltere Savun Bakanlığının bir sözcüsü “Güvenlik bizim en büyük endişemiz. Bu yüzden, Birleşik Krallık tedbir olarak bazı F-35 savaş uçaklarının durdurulmasına karar verdi” dedi.
İngiltere’nin sahibi olduğu bir F-35 uçağının kontrolü tamamlanıp yeniden uçuşa başladığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X