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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'den spot Ethereum ETF'lere yeşil ışık - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'den spot Ethereum ETF'lere yeşil ışık

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), bazı spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularına nihai onayı verdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 07:18 Güncelleme: 23.07.2024 - 07:18
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        ABD'den spot Ethereum ETF'lere yeşil ışık
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        ABD basınında yer alan haberlere göre, bazı spot Ethereum ETF'lerin salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        BlackRock, Fidelity Investments ve Bitwise Asset Management, spot Ethereum ETF'leri işlem görmeye başlaması beklenen varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

        BlackRock'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, BlackRock'un iShares Ethereum Trust ETF'sine (ETHA) ilişkin kayıt beyanının SEC tarafından geçerli olduğunun ilan edildiği aktarıldı. Açıklamada, iShares Ethereum Trust ETF'nin 23 Temmuz'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasının beklendiği kaydedildi.

        Fidelity Investments'dan yapılan açıklamada ise etherin performansını takip etmeyi amaçlayan Fidelity Ethereum Fonu'nun (FETH) piyasaya sürüleceği duyuruldu.

        Bitwise Asset Management'dan yapılan açıklamada da Bitwise Ethereum ETF'nin (ETHW) 23 Temmuz'da New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasının planlandığı belirtildi.

        SPOT BITCOIN ETF OCAK AYINDA ONAYLANMIŞTI

        SEC, ocak ayında spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onaylamıştı.

        Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.

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