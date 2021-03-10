ABD'den Sudan'a kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

ABD'den Sudan'a kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısı

ABD, Sudan'a tüm tarafları kapsayan ve herkesi temsil eden bir hükümet kurulması çağrısı yaptı.

ABD'den Sudan'a kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısı
AA

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan'a yaptığı çağrıda, ülkede barışı temin edecek ve adaletin sağlanması için sıkıntı çekenleri destekleyecek bir hükümet kurulmasını istedi.

Cuba Barış Anlaşması'nın yürürlüğe konulmasını talep eden Greenfield, anlaşma taraflarının verdiği taahhütler ve sözlerin şimdiye kadar yerine getirilmediğine işaret etti.

Greenfield, Sudan'da kapsayıcı bir Geçici Yasama Meclisi oluşturulmasının tamamlanması gerektiğini belirtti.

Ülkenin Batı Darfur eyaletinde ocakta patlak veren ve 163 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şiddet olaylarına atıfta bulunan Greenfield, "bu sarsıcı saldırı"nın Sudan'da sivillere karşı süren tehditleri üzücü şekilde hatırlattığını ifade etti.

Greenfield, güvenlik güçleri, hukukun üstünlüğü ve Darfur bölgesinde, "Darfur Suçları Özel Yetkili Mahkemesi"nin de aralarında olduğu adalet kurumlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

- El Faşaka'da gerginliğe yol açılmaması çağrısı

Sudan ile Etiyopya sınır hattında yıllardır sınır anlaşmazlığı yaşanan El Faşaka bölgesi ve çevresine takviye kuvvetler konuşlandırılması ile bölgeyle ilgili savaş söylemlerine değinen Greenfield, "yanlış hesap riski yüksek" dedi.

Greenfield, taraflara, doğrudan iletişimi geliştirmeleri, daha fazla askeri gerginliğe yol açmamaları ve ön koşul olmadan müzakere yapmaları çağrısında bulundu.

- "Ekonomik zorluklar Sudan'ın istikrarı için risk teşkil ediyor"

BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes de geçiş dönemindeki Sudan'ın ciddi ilerlemeler katettiğini söyledi.

Devam eden zorlukların süreci sarstığına dikkati çeken Perthes, Cuba Anlaşması taraflarının da dahil olduğu ikinci kabinenin göreve başlamasını olumlu bir adım olarak niteledi.

Perthes, kötü durumdaki sosyoekonomik durumun ele alınması, Cuba Anlaşması'nın tam anlamıyla uygulanması, anlaşmaya katılmayan iki isyancı grupla müzakerelerin sürdürülmesi, güvenlik sektörünün yeniden düzenlenmesi, sivillerin korunması, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve Sudan'ın demokratik dönüşümünün ilerletilmesi gibi konuların hükümetin ulusal öncelikleri arasında yer almasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Sudan Yasama Meclisinin derhal kurulması gerektiğini kaydeden Perthes, siyasi dönüşümün desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Perthes, "Ekonomik zorluklar Sudan'ın istikrarı için risk teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Sudan ile Etiyopya sınırındaki gerginliğe işaret eden Perthes, bölgedeki on binlerce insanın bu gerginlik nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Sudan'da, Geçiş Hükümeti ile çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi arasında 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşmasına 31 Ağustos 2020'de, Cuba'da paraf atılmış, 3 Ekim 2020'de ise kesin anlaşma sağlanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME