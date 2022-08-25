ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara yeni hava saldırısı

Suriye'de Fırat'ın doğusunda bulunana Deyrizor bölgesindeki ABD üssüne yapılan füzeli saldırının ardından ABD güçleri bugün İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi. Dünkü saldırının sorumlusunun İran destekli gruplar olduğunu düşünen ABD, "Bize yapılan saldırılara gerekli karşılığı vereceğiz" açıklamasını yaptı.

ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara yeni hava saldırısı
ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı
0:00 / 0:00
AA

ABD, dün Suriye'deki ABD üslerine yapılan roketli saldırının ardından İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece Suriye'nin kuzeydoğusundaki üslerimize yapılan roketli saldırıların ardından, CENTCOM kuvvetleri bölgedeki İran destekli militanlara AH-64 Apache helikopterleri, AC-130 silahlı helikopterler ve M777 toplar ile saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılar sonunca 4 düşman kuvveti öldürülmüş ve 7 düşman roketatarı yok edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan CENTCOM Komutanı Erik Kurilla da yaptığı yazılı açıklamada, ABD askerlerine yönelik saldırılara gerekli karşılığın verileceğinin altını çizerek, "Hiçbir grup fütursuzca bizim askerlerimize saldıramayacaktır. Halkımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor'daki Yeşilköy ve Conoco isimli üslerine yönelik dün akşam saatlerinde roketli saldırı olmuştu.

CENTCOM, saldırıda ABD'li askerlerin hafif yaralandığını ve olayın sorumlusunun bölgedeki İran destekli gruplar olduğunu duyurmuştu.

DEYRİZOR ÜSSÜNE SALDIRI YAPILMIŞTI

Koalisyon güçleri, 16 Ağustos'ta yerel saatle 21.00 sularında Deyrizor'daki Yeşilköy üssüne konuşlu koalisyon güçlerine yönelik roketli saldırı girişimi olduğunu belirtmiş, CENTCOM ise 23 Ağustos'taki açıklamasında saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy'de koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yunanistan ve BAE liderlerinden enerji iş birliği konusunda kritik zirve
DÜNYA Yunanistan ve BAE enerji iş birliği arayışında
ABD: Türkiye'de vize başvurularındaki bekleme sürelerinin ikili ilişkilere zarar vermesini istemeyiz
DÜNYA ABD'den 'vize' açıklaması
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı tarihte ilk defa kesildi
DÜNYA Tarihte ilk: Zaporijya'da elektrik şebekesiyle ...
Kararı imzaladı: Putin, Rus ordusunu güçlendiriyor
DÜNYA Putin, Rus ordusunu güçlendiriyor
Meksika’dan ABD’ye giden yolcu uçağının motoru havada alev aldı
DÜNYA Yolcu uçağının motoru havada alev aldı
Aliyev ve Paşinyan 4. kez Brüksel'de bir araya gelecek
DÜNYA Aliyev ve Paşinyan 4. kez bir araya gelecek
Abe suikastı sonrası Japonya polis teşkilatının en üst ismi istifa ediyor
DÜNYA Abe suikastı sonrası istifa
Hindistan, Pakistan'a yanlışlıkla füze attı: Pakistan'dan ortak soruşturma çağrısı
DÜNYA Hindistan Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlattı
MSB: Türk F-16'larına Yunan uçakları tarafından radar kilidi atıldı - Günün Haberleri
DÜNYA Türk F-16'larına Yunan tacizi
Zelenskiy duyurdu: Rus güçleri tren istasyonuna saldırdı
DÜNYA Zelenskiy duyurdu: Rus güçleri tren istasyonuna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.