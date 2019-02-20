ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmelerin iyi gittiğini ifade ederek, asıl sorunun ABD'nin tarifeleri planlandığı gibi yükseltip yükseltmeyeceği olduğunu söyledi.

1 Mart'ın sihirli bir tarih olmadığını belirten Trump, “ Çin'in bunu istemeyeceğini biliyorum. Bu yüzden hızlı hareket etmeye çalışıyorlar” dedi.

Öte yandan ABD, bir süredir devam eden görüşmelerde Çin’den beklenmedik bir istekte bulundu. Washington yetkilileri Pekin'den ticaret görüşmelerinin bir parçası olarak yuanın değerini sabit tutmasını istedi.

ABD'nin bu talebinin Çin'in Amerikan gümrük vergilerine karşı yuanın değerini düşürme aşağı çekme stratejisini etkisiz hale getirmeye dönük bir hamle olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi 1 Mart’a kadar ticaret anlaşmazlığını çözmezse ABD, 200 milyar dolar değerindeki Çin malları için gümrük tarifelerini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkaracak. Ancak ABD Başkanı Trump, birçok kez tarihi ertelemeye açık olduğunu belirtmişti.