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Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'ye orman yangınları için yardım - Haberler
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ABD'den Türkiye'ye orman yangınları için yardım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'de süren orman yangınlarının bastırılması için ABD'nin Türkiye'ye iki adet CH-47 “Chinook” tipi yangın söndürme helikopterini göndereceğini duyurdu. Satterfield açıklamasında, "Türkiye'nin orman yangınlarını bastırma konusundaki yardım/destek talebine yanıt vermekten gurur duyuyoruz. Her zaman birlikte daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'ye orman yangınları için yardım - Haberler
ABD'den Türkiye'ye orman yangınları için yardım
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HABERTURK.COM

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarını bastırma çabalarına destek olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Satterfield, "Türkiye'nin orman yangınlarını bastırma konusundaki yardım/destek talebine yanıt vermekten gurur duyuyoruz. Her zaman birlikte daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

Satterfield tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ABD’nin Müttefiki ve NATO üyesi olan Türkiye, COVİD-19’la mücadelenin başlarında yaptığımız yardım çağrısına, kişisel koruyucu ekipman sağlayarak yanıt vermişti. Şimdi biz de Türkiye’nin talebine yanıt vererek ve orman yangınlarını bastırma çabalarına destek olarak bu jeste karşılık vermekten gurur duymaktayız. ABD Avrupa Komutanlığı kanalıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ortaklık içinde hareket ederek, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine yardımcı olmak üzere iki adet CH-47 “Chinook” tipi yangın söndürme helikopterini gönderme sürecini başlatmış bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, orman yangınlarının yarattığı tahribatı çok iyi anlamaktadır. Türkiye’de insanların alevleri söndürmek amacıyla ortaya koyduğu cesarete hayranlık duymaktayız. Bu çabalara yaptığımız katkı, Amerikan değerlerinin ve şefkatinin yurtdışındaki somut bir örneğini ifade etmektedir. ABD-Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostluğun devamı çerçevesinde NATO Müttefikimizin yanındayız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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