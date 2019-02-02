ABD'den Türkiye'ye 'Venezuela ile altın ticareti uyarısı'

Venezuela'nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami (ortada) Çorum'daki bir altın rafinerisini ziyaret etti

Türkiye ile Venezuela arasındaki altın ticaretinin ABD yaptırımlarını ihlâl ediyor olma ihtimali nedeniyle, Ankara'nın bu ticarete son vermesi için baskı altında olduğu öğrenildi.

BBC Dünya Servisi'nin haberine göre Washington bu altınların İran'a gönderilip, ABD yaptırımlarının ihlâl ediliyor olabileceğinden şüpheleniyor.

BBC'nin konuştuğu kaynaklar, Ankara'nın Venezuela ile yapılan ticaret konusunda yakın zamanda uyarıldığını söyledi.

Kaynaklar, Venezuela'nın altın sektörünü hedef alan yaptırımların Türkiye gibi üçüncü tarafları da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini de bildirdi.

Venezuela, geçen yıl Türkiye'ye "rafinelerde işlenip geri satın alınmak üzere" 900 milyon dolar değerinde altın satmıştı. Ancak altınların Venezuela'ya geri satıldığına dair kayıt bulunmuyor.

Batı hükümetlerinde, Venezuela ile altın ticareti yapan ülkeler arasında en fazla endişe yaratan ülkenin Türkiye olduğu belirtiliyor. Venezuela'dan altın aldıkları söylenen diğer ülkeler Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Kasım ayında Venezuela'daki altın sektörünü hedef alan yaptırımlar uygulanması için bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Venezuela'da altınların çıkarılma koşulları ile ilgili endişeler var

Venezuela'nın yer altı kaynakları zengin ancak altın işletme kapasitesine sahip değil.

Venezuela hükümeti, muhalefet tarafından yasa dışı ve çevreye zarar verecek şekilde altın çıkarmakla suçlanıyor. Hükümete yöneltilen bir diğer suçlama da genellikle şiddet yoluyla olmak üzere madencileri kontrol edebilmek için organize suç şebekelerinin kullanılması.

Venezuela'nın petrol gelirlerinin yaptırımlar ve fiyatlardaki düşüş nedeniyle azaldığı ve kendisine başta altın ticareti olmak üzere farklı kaynaklar yaratmaya çalıştığı biliniyor.

Venezuelalı bakan Çorum'da rafineri ziyaret etti

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler, Maduro 2016'da Enerji Kongresi için İstanbul'a gittiğinde gelişmeye başladı.

Maduro, o zaman Twitter hesabından "Türkiye'yi ziyaret eden ilk Venezuela lideri olduğunu" duyurmuştu.

2018'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Türkiye'ye 4 kez resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Venezuela'yı bir kez ziyaret etti.

Erdoğan Aralık ayında Venezuela'yı ziyaret etti

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano Temmuz 2018'de, kamu maden şirketleriyle küçük maden işletmelerinin Venezuela'da çıkardıkları altının, yaptırımlar nedeniyle artık İsviçre'de değil Türkiye'de işlenip altın paraya çevrildiğini açıklamıştı.

Cano, anlaşmanın Venezuela Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını ve yasa dışı bir durum olmadığını, altının ithalatı ve ihracatında uluslararası yönetmeliklere, taşımacılık kurallarına uyulduğunu ifade etmişti.

Venezuela'nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami de, bu ay içerisinde Türkiye'ye yaptığı bir ziyaret kapsamında Çorum'da Ahlatcı Holding'e ait bir altın rafinerisinde incelemelerde bulunmuştu.

Madencilik sektöründe de yer alan Ciner Holding'e ait bir özel jet geçen hafta başkent Caracas'a seyahat ederken görülmüştü.

Venezuelalı muhalif milletvekili José Guerra, Nordwind şirketine ait bir Rus uçağının en az 20 ton altını ülkeden çıkarmak için Cracas'a seyahat ettiğini öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ve Avrupa Birliği'nin aksine, Venezuela'da muhalif lider Juan Guaidó'nun kendinisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından, Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu açıklamıştı.

Erdoğan Maduro'yu arayarak, "Kendisine çok açık, net anti-demokratik girişimlere prim verme, dik dur dedim" diye konuşmuştu.

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