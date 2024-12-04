ABD'den Ukrayna'ya: 18-25 yaş arası gençleri de askere alın

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşa 18-25 yaş arası gençleri de dahil etmesi gerektiğini söyledi.

Savaş alanında mühimmat ve silahların yanı sıra insanların da bulunmasının başarının anahtarı olduğunu söyleyen Blinken, Brüksel'de Reuters'a verdiği bir mülakatta “Bunlar çok zor kararlar” dedi.

Blinken, “Daha genç insanları savaşa katmanın, çoğumuz gerekli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda 18-25 yaş arası gençler mücadelenin içinde değil” ifadesini kullandı.