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ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi

ABD, Rusya ile savaşan Ukrayna ordusuna, 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapacak. Dışişleri Bakanı Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden 30'uncu kez Ukrayna'ya silah ve ekipman sağladığını bildirdi

ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım
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AA

ABD yönetimi, ordu envanterinden Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, yönetimin yeni yardım paketiyle birlikte 30'uncu kez Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya silah ve ekipman sağladığını belirtti.

AA'nın haberine göre; Blinken, "Bu yardım paketiyle Ukrayna'ya, aralarında Stryker zırhlı personel taşıyıcıları, Bradley piyade muharebe araçları, mayına dayanıklı pusu korumalı araçlar ve yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı tekerlekli araçların bulunduğu yüzlerce zırhlı araç sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni yardım paketinde Avenger hava savunma sistemlerinin de bulunduğunu duyuran Blinken, ABD'nin daha önce gönderdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için mühimmat da verileceğini kaydetti.

Blinken açıklamasında, paketin toplam değerinin 2,5 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.

PENTAGON PAKETİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise paketin içeriğine ilişkin detayları basınla paylaştı.

Pentagon'un yazılı açıklamasında, pakette, 59 Bradley piyade muharebe aracı ve bu araçlarda kullanılan 590 TOW anti tank füzeleri ile 295 bin adet 25mm mermi, 90 Stryker zırhlı personel taşıyıcı araç, 503 mayına dayanıklı pusu korumalı araç ve 350 yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı tekerlekli araç olduğu bilgisi yer aldı.

Açıklamada pakette, NASAMS füze sistemleri, HIMARS roket sistemleri için ek mühimmat ve deniz hedeflerine karşı kullanılan HARM füzelerinin de yer aldığı ifade edilirken bu füze ve roketler için sayı belirtilmedi.

Pakette, mühimmat olarak ise 20 bin adet 155 mm top mermisi, 600 hassas güdümlü 155 mm top mermisi, 11 bin 800 adet 120 mm havan topu, 95 bin adet 105 mm top mermisi, 2 bin zırh delici anti roket ve 300 bin tüfek mermisi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, 12 mühimmat taşıma aracı, 6 komuta aracı, 22 taktik çekici, yıkım ekipmanı, gece görüş araçları ve yedek parçaların da pakette yer aldığı ifade edildi.

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