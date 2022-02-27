ABD'den Ukrayna'ya 54 milyon dolarlık ek yardım

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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) yapılan açıklamada, "İnsani yardıma gerekliliği artırabilecek Rusya'nın sebepsiz ve gerekçesiz işgalinin ardından, ABD, USAID ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ukrayna'ya yaklaşık 54 milyon dolarlık ek insani yardım yapacaktır." bilgisine yer verildi.

Söz konusu yardımın, kritik sağlık ihtiyaçlarına, güvenli içme suyuna, hıfzıssıhhaya, hijyen malzemelerine ve çocukların korunmasına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yardımla 125 bin kişinin acil gıda yardımının da karşılanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, USAID'in sahada 17 kişilik bir acil durum ekibi görevlendirdiğine, 2014'teki Kırım işgalinden bu yana ABD'nin Ukrayna'ya en çok insani yardım sağlayan ülke olduğuna işaret edildi.