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ABD'den Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme kararı 'bu hafta açıklanabilir'

Uluslararası basına ve Amerikan gazetelerine konuşan ABD'li yetkililer, Washington'ın Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderilmesine dair kararda sona gelindiğini ve kararın bu hafta açıklanabileceğini söyledi.

ABD'den Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme kararı 'bu hafta açıklanabilir'
BBC TÜRKÇE
Polonya'da Ukrayna sınırı yakınındaki Rzeszow Havaalanına yerleştirilen Patriot bataryaları Getty Images
Polonya'da Ukrayna sınırı yakınındaki Rzeszow Havaalanına yerleştirilen Patriot bataryaları

Uluslararası basına ve Amerikan gazetelerine konuşan ABD'li yetkililer, Washington'ın Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderilmesine dair kararda sona gelindiğini ve kararın bu hafta açıklanabileceğini söyledi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan üç yetkili "kararın onaylanmasının beklendiğini" belirtti.

Reuters, iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna'ya Patriot gönderme planının son aşamasına gelindiğini, kararın Perşembe günü açıklanabileceğini aktardı.

Haberde müttefiklerin Ukrayna'ya 1 milyar euro ek yardım göndermeye karar verdiği de hatırlatıldı.

New York Times da, isimleri açıklanmamak kaydıyla konuşan yetkililerin, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, hali hazırda başka bir ülkede olan bir Patriot bataryasının Ukrayna'ya gönderilmesiyle ilgili kararı bu hafta onaylayabileceğini söylediğini belirtti.

Gazete Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın detay vermeyi kabul etmediğini de ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, dün gazetecilere yaptığı açıklamada "ABD olarak Ukraynalı ortaklarımıza kendilerini Rus saldırılarından korumaları için hava savunma sistemleri göndermeyi önceliklendirmekte çok netiz" demişti.

"Almanya'da eğitilebilirler"

Reuters'a konuşan yetkili, Patriot sistemi Ukrayna'ya gönderilmeden önce Ukraynalı güçlerin Almanya'da eğitilebileceğini belirtti.

Askeri uzmanlar çok sofistike bir sistem olan Patriotları kullanmak için gerekli eğitimin "aylar alabileceğini" söylüyor.

CNN, onaylanması halinde Ukrayna'ya kaç füze rampası gönderileceğinin bilinmediğini ancak normal bir Patriot bataryasının, her biri ateşlenmeye hazır dört füze taşıyan sekiz rampa barındırdığını yazdı.

Patriot füze savunma sistemi ABD'nin en etkili hava savunma sistemi olarak kabul ediliyor.

Kesinleşmesi halinde ABD'nin Patriot adımı Ukrayna savaşında çatışmayı şiddetlendirebilir.

Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev NATO'yu Kiev'e Patriot sağlanmaması hakkında uyarmıştı.

Rusya'nın Şubat ayında başlayan Ukrayna işgalinde, Patriot bataryaları Ukrayna'yı Rus füze ve insansız hava araçlarından korumakta fark yaratabilir.

Özellikle altyapıyı hedef alan Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'da milyonlarca sivilin elektrik, su ve ısınmaya erişimi sınırlı.

Reuters'a konuşan ABD'li emekli yarbay "Patriot sistemlerini kazanmak Kiev yönetimi için çok, çok önemli olur" dedi.

New York Times da Patriot sisteminin, Rusya'nın balistik füzeleri üzerinde, başka hiçbir füze savunma sisteminin olamayacağı kadar etkili olabileceğini ve daha uzaktaki hedeflerin, daha hızlı vurulabileceğini aktardı.

ABD, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya 19,3 milyar dolarlık askeri destek verdi.

Türkiye'de de Adana'daki İncirlik üssünde Patriot sistemleri bulunuyordu ancak 2015 yılında görev süreleri dolduktan sonra bu sistemler geri çekilmişti.

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