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Haberler Dünya ABD'den, Ukrayna'ya uzun menzilli roketleri de içeren 2,175 milyar dolarlık yeni yardım - Dünya haberleri
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ABD'den, Ukrayna'ya uzun menzilli roketleri de içeren 2,175 milyar dolarlık yeni yardım

ABD, Ukrayna’ya aralarında karadan fırlatılan uzun menzilli roketlerin de bulunduğu 2,175 milyar dolarlık ek askeri yardım yapacağını açıkladı.

ABD'den, Ukrayna'ya uzun menzilli roketleri de içeren 2,175 milyar dolarlık yeni yardım - Dünya haberleri
AA

ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına verdiği yetkiye ilişkin yayınladığı genelgede, Ukrayna'ya Amerikan ordusunun envanterinde 425 milyon dolarlık ekipman, silah ve mühimmat verilmesine onay verdiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da ordu envanterinden yapılacak söz konusu yardımın yanı sıra yasa gereği sağlanan Ukrayna Güvenlik Yardım İnisiyatifi (USAI) fonu kapsamında da bu ülkeye 1,75 milyar dolarlık yardım yapılacağını açıkladı.

Pentagon, toplamı 2 milyar 175 milyon dolar olan iki ayrı yardım paketinin detaylarını içeren açıklamayı basınla paylaştı.

Açıklamada, ABD envanterinden verilecek silah, mühimmat ve teçhizat şöyle sıralandı:

"Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat; 155 mm topçu mermileri; 120 mm havan topları; insansız hava araçlarına karşı koymak için termal görüntü nişangahına sahip 190 ağır makineli tüfek; 181 Mayına Karşı Korumalı Pusu Korumalı (MRAP) araçlar; 250 Javelin zırh delici füze, 2 bin zırh delici roket; Claymore mayın, yıkım mühimmatı; soğuk hava teçhizatı, kasklar ve diğer saha ekipmanları."

UZUN MENZİLLİ FÜZELER DE PAKETTE

Öte yandan, Pentagon’un yayınladığı listede, USAI kapsamında Ukrayna’ya Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) olarak da bilinen ve menzili 150 kilometre olan uzun menzilli, hassas güdümlü, roket motorlu mühimmat verileceği de görüldü.

Ukrayna’nın elinde şu anda en uzun menzilli roketler, 75 kilometre menzile sahip.

Pentagon’un USAI kapsamında Ukrayna’ya vereceği diğer silah ve mühimmat ise şöyle listelendi:

“2 HAWK hava savunma ateşleme ünitesi, uçaksavar silahları ve mühimmatı; batı hava savunma lançerlerini, füzelerini ve radarlarını Ukrayna'nın hava savunma sistemleriyle entegre edecek ekipman; Ukrayna'nın mevcut hava savunma yeteneklerini idamesi için ekipman; hava savunma sistemleri jeneratörleri; insansız hava araçlarına karşı koyma sistemleri; 4 hava gözetleme radarı; 20 havan atışlarını takip radarı; topçu ateşine karşı koymak için kullanılan radarlar için yedek parçalar; Puma İnsansız Hava Sistemleri; güvenli iletişim ekipmanı; tıbbi malzemeler; eğitim, bakım ve idame için finansman.”

Bu yardım paketiyle birlikte ABD, 2014’ten bu yana Ukrayna’ya 32 milyar dolarlık askeri yardım yaptı.

Bunun 30 milyar doları ABD Başkanı Biden’ın 20 Ocak 2021’de göreve geldiğinden beri yapıldı.​​​​​​​

Fotoğraf: AP

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