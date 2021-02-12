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ABD'den Ulusal Yahudi Fonunun Batı Şeria'da toprak satın alma planına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ulusal Yahudi Fonunun Yahudi yerleşimlerini genişletmek için Batı Şeria'da toprak satın alacağına ilişkin haberler üzerine "ilhak, yerleşim, yıkım ve şiddeti körüklemek dahil tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği" açıklamasında bulundu.

ABD'den Ulusal Yahudi Fonunun Batı Şeria'da toprak satın alma planına tepki
AA

Günlük basın toplantısında Ulusal Yahudi Fonunun Batı Şeria'da toprak satın alma planına ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "İki devletli çözüm için yapılan görüşmelerin ilerletilmesine yönelik çabaların önünü kesen ve tansiyonu artıran tek taraflı adımlardan kaçınmanın kritik olduğuna inanıyoruz." dedi.

Tek taraflı adımlara ilişkin detay da veren Price, "Bu tek taraflı adımlara, toprak ilhakı, yerleşim faaliyetleri, yıkımlar, şiddeti körükleme, terör suçlarından dolayı hapiste bulunan şahıslar için tazminat hükmü de dahildir. Tüm bu faaliyetlerden kaçınmanın önemine vurgu yapmaya devam ettik." diye konuştu.

İsrail basınında, Ulusal Yahudi Fonunun Yahudi yerleşimlerini genişletmek için Batı Şeria'da toprak satın alacağı haberleri yer almıştı.

Haberlerde, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla Fonun sadece Batı Şeria'nın "C bölgesindeki" Filistinlilere ait özel arazileri satın alacağı iddia edilmişti.

Fon yönetiminin 14 Şubat Pazar günü Batı Şeria'da toprak satın alınmasını öngören politika değişikliğini onaylayacağı belirtilmişti.

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