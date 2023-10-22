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        Haberler Dünya Amerika ABD'den vatandaşlarına, 'Irak'a seyahat etmeyin'uyarısı

        ABD'den vatandaşlarına, "terörizm ve silahlı çatışma nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin" uyarısı

        ABD, vatandaşlarına "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin." uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:04 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:04
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        ABD'den vatandaşlarına, 'Irak'a seyahat etmeyin'uyarısı
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        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'a yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği bildirildi.

        Açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, ABD karşıtı milislerin, Irak genelinde vatandaşlarını ve uluslararası şirketleri tehdit ettiği belirtildi.

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