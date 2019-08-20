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ABD'den Yunanistan'a uyarı: İran tankerine yardım, 'terör örgütüne destek' olarak görülebilir

ABD Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ı, bırakılması sonrası Cebalitarık'tan hareket eden ve Kalamata Limanı'na giden İran'a ait petrol tankerine yardım etmemesi yolunda uyardı. Reuters haber ajansına konuşan bir bakanlık yetkilisi, aksi bir durumun "terör örgütüne destek" olarak görülebileceğini söyledi.

ABD'den Yunanistan'a uyarı: İran tankerine yardım, 'terör örgütüne destek' olarak görülebilir
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Adrian Darya One 1 adı verilen petrol tankeri

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ı, bırakılması sonrası Cebalitarık'tan hareket eden ve Kalamata Limanı'na giden İran'a ait petrol tankerine yardım etmemesi yolunda uyardı.

Reuters haber ajansına konuşan bir bakanlık yetkilisi, aksi bir durumun "terör örgütüne destek" olarak görülebileceğini söyledi. Aynı yetkili, bunun da çeşitli cezai sonuçları olacağını belirtti.

Tankerin "terör örgütü" olarak gördükleri İran Devrim Muhafızları'nın faaliyetleri kapsamında Suriye'ye petrol taşıdığını vurgulayan Amerikalı yetkili, bu tavırlarının tankere yardımcı olacak tüm ülkeler için geçerli olacağını da kaydetti.

Grace 1 olan adı Adrian Darya One 1 olarak değiştirilen tanker Pazar akşamı, yaklaşık 1,5 ay alıkonduğu Cebalitarık'tan hareket etmişti.

Tankerin Pazar günü Yunanistan'ın Kalamata Limanı'na varması bekleniyor.

Pompeo: Tankerin bırakılması talihsiz bir durum

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Cebalitarık yönetiminin tankerin hareket etmesine izin vermesinin "talihsiz bir durum" olduğunu söyledi.

Fox News'a konuşan Pompeo, "İran eğer bu tankerdeki petrolün satışından kâr etmekte başarılı olursa, Devrim Muhafızları terör kampanyasını sürdürmek için daha fazla paraya, servete ve kaynağa sahip olacaktır" dedi.

Cebelitarık yönetimi kararına gerekçe olarak İran Devrim Muhafızları'nın "AB'nin terör örgütleri listesinde olmamasını" göstermişti.

Kuzey Afrika sahillerinden yalnızca 18 kilometre uzaklıkta olan, stratejik öneme sahip Cebelitarık İngiltere'ye bağlı. Ancak İspanya'nın da özel statülü bölgede egemenlik iddiası var.

- Reuters
Adrian Darya One 1 adı verilen petrol tankeri

İran: Tanker Suriye'ye gitmiyordu

İran tankerine ise Suriye'ye petrol taşıyarak Avrupa Birliği'nin (AB) bu ülkeye yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle el konulmuştu.

Cebelitarık yetkilileri ise Pazar günü ABD'nin 2,1 milyon varil petrol taşıyan gemiye el konulması talebini bir kez daha reddetmişler ve İran'dan, geminin Suriye'ye gitmeyeceği yönünde güvence aldıklarını söylemişlerdi.

İran ise tankerin Suriye'ye gittiği iddiasını reddediyor ve ABD'yi açık denizlerde tankere el koymaya çalışmaması yolunda uyarıyor.

Tahran yönetimi gemiye el konulmasının "yasadışı" olduğunu vurgulamış ve 19 Temmuz'da Hürmüz Körfezi'nde İngiltere bandıralı Stena Impero adlı gemiye el koymuştu.

  • İran'a ait petrol tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı, Yunanistan'a gidiyor
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  • ABD Cebelitarık'tan bırakılması beklenen İran tankeri için yakalama kararı çıkarttı
  • Hürmüz Boğazı: Dünyanın en önemli petrol damarı

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