Blinken'dan İsrail-Filistin açıklaması! 0:00 / 0:00

Reuters

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin amacının İsrail ile Filistin arasındaki gerginliği en kısa sürede bitirmek olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik 10 Mayıs'ta başlayan saldırılarına ilişkin konuşan Blinken, "ABD'nin amacı İsrail ile Filistin arasındaki gerginliği en kısa sürede bitirmektir" dedi.

BORRELL BLINKEN İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından artan gerilimi ele aldı.

Borrell, sosyal medyadaki paylaşımında, Blinken ile "İsrail ve Filistin'de şiddetin sonlandırılmasına ve gerginliğin düşürülmesine nasıl ortak katkı yapabileceklerini" konuştuklarını bildirdi.

Borrell, çatışma dinamiğinin kırılması ve herkes için barış dolu bir gelecek kurmak amacıyla uzun vadeli girişimlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.